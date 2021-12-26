Каток с бесплатным прокатом коньков у "Москва-Сити" ждет гостей в каникулы

26 дек. 13:28

Возле "Москва-Сити" начал работать каток с бесплатным прокатом коньков.

"Впервые у "Москва-Сити" открылся каток с бесплатным прокатом коньков - приходите с 12:00 до 22:00 в любой день до 10 января", - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Возле комплекса также установлены новогодние ели, кубы с дополненной реальностью и арт-объекты в виде амурских тигров.

Ранее сообщалось, что в парке "Сокольники" открылся бесплатный каток "Гигант".