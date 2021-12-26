Ветер сорвал крышу с многоэтажки в Уральске

26 дек. 13:13

В городе Уральск на западе Казахстана сильный ветер ночью сорвал крышу жилого многоэтажного дома.

Сила ветра в городе ночью достигала 23 м/с, следует из сообщения Казгидромета. Действует штормовое предупреждение.

"Произошел срыв кровли пятитиэтажного жилого дома на площади 240 кв м (общая площадь дома 1 260 кв м). Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия местного исполнительного органа", - рассказали в ДЧС региона.

Дом был построен в 1991 году, ремонт последний раз проводится в 2016 году. Многоэтажка не находится на балансе КСК, нет старшего по дому.

Воскресным утром ветер сорвал еще одну крышу - с гаража Акжаикского аграрно-технического колледжа на площади 150 кв м. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.