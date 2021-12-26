Получить электронный паспорт в России можно будет с января 2023 года

26 дек. 12:52

Через год в России планируют начать выдавать электронные паспорта, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"В настоящее время в рамках проводимой работы по поэтапному введению паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов - январь 2023 года", - рассказала Казакова в эфире радио "Милицейская волна".

На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 тыс электронных паспортов, однако их количество, прежде всего, будет зависеть от желания граждан получить документ нового образца.