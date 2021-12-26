Трио Тутберидзе поедет на чемпионат Европы по фигурному катанию

26 дек. 12:39

Фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

На чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге, ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал. Первое место заняла Валиева, набрав в сумме 283,48 (90,38+193,10) балла, юная фигуристка показала результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов. Серебро чемпионата завоевала Трусова, бронзу - Щербакова.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

Валиева, Трусова и Щербакова должны представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. "У федерации завтра будет собрание, тренеры выскажут свое мнение. Должна ли ехать эта тройка? Я считаю, что да", - сказала Тарасова.