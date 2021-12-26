Тысячи рейсов отменены в США - пилоты болеют коронавирусом

26 дек. 12:23

Авиакомпании США массово отменяют рейсы в связи с нехваткой экипажей из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В пятницу - в канун католического Рождества - были отменены 690 рейсов, в субботу - почти 1 тыс рейсов, следует из информации на сайте FlightAware.

"Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" по-прежнему приводит к отменам рейсов, и неясно, когда авиакомпания сможет возобновить работу в нормальном режиме", - заявила представитель United Airlines Мэдди Кинг.

Отмены рейсов приходятся на пик праздничных перевозок, в аэропортах царит хаос, к стойкам регистрации и кассам выстраиваются огромные очереди.

В США в последние дни резко возросла заболеваемость коронавирусом из-за быстрого распространения омикрон-штамма.