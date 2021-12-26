Врач рассказал, кто действительно может не бояться заражения "омикроном"

26 дек. 12:11

Дать надежную защиту от омикрон-штамма коронавируса может только гибридный иммунитет, сообщил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона", - прежде всего сказал медик.

Вакцинация защищает лучше, чем иммунитет после болезни, «но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта", пояснил Водовозов.

Действительно надежную защиту даст гибридный иммунитет, он эффективнее против омикрона в десятки раз, отметил врач.

"Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", - подчеркнул он.

Именно поэтому, напомнил специалист, даже тем, кто переболел коронавирусом, необходимо пройти полную вакцинацию.