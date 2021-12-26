Путин: ответ России в случае отказа НАТО от предлагаемых соглашений может быть самым разным

26 дек. 11:56

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что если США и НАТО откажутся дать России гарантии безопасности и продолжат расширение на восток, ответ может быть самым разным.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - заявил президент в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье.

По словам Путина, Москва будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров. "Я надеюсь, что все-таки - и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - подчеркнул он.

В четверг на пресс-конференции Путин говорил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от безусловного обеспечения безопасности России "сегодня и на историческую перспективу". "Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", это российская сторона "ясно и четко" дала понять, напомнил он.

Президент указал, что не Россия ставит ракеты рядом с границами США, "это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся".