В аэропорту Ташкента решат проблему с нелегальными таксистами

26 дек. 11:28

Ташкентский аэропорт будет бороться с навязчивыми бомбилами - гражданами, нелегально занимающимися извозом.

Глава Uzbekistan Airports Рано Джураева рассказала, что ведется как адаптация недавно принятого закона "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения", который вскоре вступит в силу.

Именно нехватка площадей пока не позволяет развивать в авиагавани инфраструктуру для таксистов и пассажиров.

"Это проблема очень известная. Мы о ней знаем, с ней боремся вместе с Министерством транспорта. Она связана со многими другими проблемами. Нет круглосуточного общественного транспорта. Также мы летом объявили тендер для поставщиков услуг такси. <…> Никто не пришел на этот тендер", – перечислила Джураева.

В аэропорту Ташкента планируется поставить стойку для заказа и оплаты услуг такси, на территории организуют стоянки по разной стоимости, где пассажиры смогут оставлять автомобили на длительный срок.