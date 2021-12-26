В России снижается смертность от коронавируса

26 дек. 11:38

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 23,7 тыс случаев заболевания. Суточная смертность опустилась на уровень начала октября и составила 968 случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 23 721 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 752 (7,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 180, в Санкт-Петербурге - 1 851, в Московской области - 1 565. В Краснодарском крае новых случаев 570, в Ставропольском крае - 324, в Дагестане - 126, в Крыму - 117, в Кабардино-Балкарии - 95, в Адыгее - 86, в Ингушетии - 81, в Северной Осетии - 76, в Чечне - 70, в Карачаево-Черкесии - 68.

Суточный прирост составил 0,23%, общее число инфицированных в России достигло 10 392 020 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 37 285 человек, за весь период - 9 259 771 человек.

Умерли за сутки 968 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 304 218 пациентов.