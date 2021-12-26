Школьник в Костанае вытащил из горящего дома четырех детей

26 дек. 10:54

В городе Костанай героем стал ученик пятого класса - он, рискуя жизнью, вытащил четырех маленьких детей из горящего дома.

Днем 25 декабря на территории дачного общества "Садовод" в Костанае случился пожар в дачном доме. На вызов приехали пожарные, на тот момент весь дом был охвачен огнем, горели перекрытия крыши, огонь полыхал в окнах. В здании никого не было.

Выяснилось, что увидев пожар в соседском доме, где проживает многодетная семья с четырьмя маленькими детьми, местный школьник Олег Пирог, бросился на помощь.

Мальчик проник в горящий дом через окно и вынес оттуда всех детей старшей девочке 8 лет, а младшей - всего 2 года.

"Я забрался на горку, а там вся крыша в огне. В заборе была дырка, и я пролез, толкнул окно, так как дети стучали. Снял куртку, положил на снег и начал доставать по одному через окно, так как дверь в огне была. Один ребенок был раздет, я нашел штаны ему", - рассказывает пятиклассник Олег из средней школы № 22.

По словам мальчик, ему не было страшно, помог адреналин. Дети в огне не пострадали. Оказалось, что родители затопили печь и ушли в магазин, в это время начался пожар.

Приехавшие на место специалисты - 17 человек - справились с огнем, а также вынесли из горящего дома два газовых баллона.