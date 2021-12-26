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Врач рассказать, как безопасно путешествовать в пандемию

Врач рассказать, как безопасно путешествовать в пандемию

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT напомнил россиянам о необходимости соблюдения мер предосторожности во время новогодних поездок.

"Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила", - подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог отметил, что маски в транспорте необходимо менять каждые два часа. "Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску", - объяснил он.

Кроме того, в поездках рекомендуется как можно чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

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