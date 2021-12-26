Заседание Совет Россия - НАТО может состояться 12 января

26 дек. 10:24

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в альянсе.

НАТО контактирует с Москвой по данному вопросу, уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в Брюсселе 12-13 января состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

Во вторник Столтенберг сообщил, что НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года для обсуждения ситуации на Украине. В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что соответствующее предложение альянса получено в Москве и рассматривается в практическом плане.

Генсек НАТО заявляет, что у альянса не будет компромисса с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и претендовать на вступление в альянс.

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии Захаровой.