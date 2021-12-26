В Грузии выявили 1,6 тыс новых случаев коронавируса

26 дек. 10:13

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 661 случай заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 924 368 человек.

За сутки вылечился 841 человек, с начала пандемии – 881 863. Умерли за сутки 69 пациентов, за все время - 13 512.

В Грузии за последние 24 часа провели 32 741 тест, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 5,07%, за последние 14 дней – 5,93%.

В карантине находятся 37 человек, в стационарах наблюдается 5 121, в ковид-гостиницах остаются 920.

Напомним, в Грузии начал циркулировать омикрон-штамм, в связи с этим в ближайшие две недели в стране ожидают всплеска заболеваемость коронавирусом.