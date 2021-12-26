Рекордную для юга России "АвтоЕлку" создадут в Ставрополе

26 дек. 8:19

В Ставрополе в воскресенье состоится предновогодний флешмоб "АвтоЕлка", к которому сможет присоединиться каждый, независимо от марки, цвета и размера машины. Об этом сообщают организаторы.

По сигналу водители включат фары и "аварийки", а затем создадут силуэт праздничной елки из своих транспортных средств. Организаторы рассчитывают, что она окажется самой большой на юге России.

Сбор участников флешмоба - на территории авторынка "Южный" (ул. Доваторцев, 80) в 18:00.

Желающие могут украсить машину или надеть карнавальный костюм. Ожидаются приятные сюрпризы и розыгрыши от спонсоров. Для детей пригласят аниматоры.

Детали можно узнать в официальной группе "АвтоЕлки" в ВК и в Instagram-аккаунте комитета культуры и молодежной политики администрации Ставрополя.