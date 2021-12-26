Развлекательные мероприятия в ресторанах разрешили на новогодних праздниках в Крыму

Власти Крыма разрешили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ресторанах и кафе на новогодние каникулы, такое сообщение распространило управление информации и пресс-службы главы республики.
Изменения были внесены в указ о режиме повышенной готовности в регионе.
"С 20 января действие ограничений будет возобновлено", - цитирует сообщение РИА Новости.
Помимо этого, могут вести деятельность боулинги и аттракционы на открытом воздухе.
Также попасть на объекты общепита в аэропорту и на АЗС стало возможно без сертификата о вакцинации или QR-кода.