Еще две улицы Ставрополя осветят по-новому до конца года

26 дек. 2:23

Энергосберегающие уличные светильники появятся до конца года еще на двух улицах Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Осветятся по-новому участки улицы Благодатной от дома №1 до №64 и улицы Славяновской от дома №1 до №47.

Ранее в уходящем году аналогичные работы уже провели на улице Шпаковской, на подъездной дороге к школе №29 по улице 50 лет ВЛКСМ, на улицах Города-побратима Безье и Достоевского, а также между улицами Дзержинского и Морозова.

В сообщении уточняется, что программа реализуется по поручению главы Ставрополя, средства на нее выделяются из городского бюджета.