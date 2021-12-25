Тегеран подтвердил: новый раунд переговоров по ядерной программе начнется 27 декабря

25 дек. 22:13

Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе стартует в Вене в понедельник 27 декабря, подтвердили в Тегеране.

Как передает ИРНА, старший переговорщик ИРИ Али Багери прибудет в столицу Австрии в понедельник утром.

Напомним, восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки будет проходить на уровне заместителей министра иностранных дел Ирана и "Большой пятерки".

Ранее о старте нового этапа переговоров 27 декабря сообщил заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза и координатор совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.