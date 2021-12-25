МИД Ирана поздравил христиан с Рождеством

25 дек. 22:05

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде поздравил христиан с Рождеством Христовым. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"В то время как многие люди во всем мире, в том числе наши соотечественники-христиане празднуют день рождения Иисуса (мир ему и благословение), я желаю счастливого Рождества всем, кто отмечает этот праздник", - цитирует его ИРНА.

Напомним, католики, протестанты и большинство поместных православных церквей отмечают Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря.