Талибы* опровергли достижение договоренности с Турцией и Катаром по аэропортам

25 дек. 21:57

Переговоры между захватившим власть в Афганистане запрещенным в России радикальным движением "Талибан" и представителями Турции и Катара об эксплуатации аэропорта Кабула и четырех других афганских воздушных гаваней на постоянной основе не завершены, заявил назначенный радикалами пресс-секретарь Минтранса и гражданской авиации во временном правительстве страны Имамуддин Ахмади.

По его словам, турецко-катарская техническая группа приехала в Кабул 23 декабря, затем состоялись ее встречи с афганскими техническими специалистами.

"Эти консультации будут продолжены, и в ближайшее время будет достигнута договоренность с учетом национальных интересов нашей страны", - цитирует представителя талибов телеканал Tolo News.