Доверчивая жительница КБР перевела деньги мошеннику, притворившему полицейским

25 дек. 21:49

Жительница Майского района поверила мошеннику и перевела на его счет более 157 тыс рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Накануне в районный ОМВД обратилась 54-летняя местная жительница, которая рассказала, что днем ей позвонил неизвестный мужчина. Назвавшись сотрудником правоохранительных органов, он предупредил, что злоумышленники пытаются взять на ее имя кредит.

"В связи с этим, для прекращения совершения мошеннических действий и обеспечения безопасности личных сбережений, женщине необходимо перевести имеющиеся у нее деньги на "безопасный счет"", - так описали его позицию в управлении.

Поверив в эту опасность, женщина сняла в отделении банка 157,8 тыс рублей и перевела их через платежный терминал на указанный мошенником счет.

Открыто уголовное дело.