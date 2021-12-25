В "Газпроме" назвали беспочвенными обвинения в недостаточных поставках в Европу

25 дек. 21:28

Обвинения, озвучиваемые в адрес "Газпрома" о якобы недостаточных поставках газа в Европу, не имеют под собой никаких оснований, поэтому они неприемлемы, сообщил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".

"Ряд наших клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа", - пояснил он.

Куприянов напомнил, что "Газпром" бронирует транспортные мощности, основываясь на действующих заявках, "а не наоборот".

Он обратил внимание на то, что "Газпром" по-прежнему готов поставлять дополнительные объемы "голубого топлива" в рамках долгосрочных контрактов и по цене ниже спотовой.