Лжедетектив обманул жителя Ставрополя, влюбившегося в незнакомку

25 дек. 21:08

Мошенника, представившегося частным детективом, поймали в Ставрополе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

В дежурную часть поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что встретил в медицинском учреждении "девушку, которая очень ему запомнилась".

"Потерпевший нашел объявление на одном из интернет-сайтов об услугах частного детектива, занимающегося поиском людей. Тогда он и решил воспользоваться помощью специалиста, чтобы найти незнакомку", - пояснили в полиции. Потерпевший связался с "детективом", они согласовали все условия, и клиент перевел предоплату на его банковскую карту.

После этого подозреваемый заявил потерпевшему, что подал запрос для поиска девушки, несмотря на то, что в действительности даже не собирался этого делать. Через некоторое время заявитель осознал, что стал жертвой обмана, и потребовал вернуть деньги, однако лжедетектив заблокировал его номер и стал недоступен для общения.

Правоохранители выяснили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).