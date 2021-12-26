"Джеймс Уэбб": "Я поведу тебя к самому краю Вселенной"

Телескоп ”Джеймс Уэбб” стоимостью $10 млрд покинул Землю, чтобы запечатлеть первые звезды, осветившие Вселенную. Обсерватория была отправлена в космос с помощью ракеты ”Ариан” с космодрома Куру во Французской Гвиане. Сигнал, подтверждающий успешный запуск, был получен наземной антенной в кенийском городе Малинди. BBC сообщает, что телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, одного из создателей ”Апполона”, программы высадки на Луну, преемник телескопа ”Хаббл”.

Тем не менее инженерам, работавшим совместно с американским, европейским и канадским космическими агентствами, удалось создать обсерваторию в сто раз более мощную. ”Телескоп ”Джеймс Уэбб” начал путешествие на край Вселенной из тропического леса. Его задача добраться до самых истоков”, - сказал Роб Навис, комментатор американского космического агентства (НАСА), в тот момент, когда ракета с обсерваторией оторвалась от Земли.

Этого запуска с волнением ждали по всему миру. Тысячи людей из разных стран работали над проектом в течение 30 лет, и хотя ”Ариан” - очень надежная ракета, стопроцентной уверенности в успехе не было. Запуск телескопа - первый шаг на пути осуществления насыщенной программы, которая будет продолжаться в течение полугода.

”Джеймс Уэбб” должен достигнуть пункта наблюдения, который находится на 1,5 млн километров от Земли. По пути к месту назначения ”Уэбб” раскроется из изначального положения, в котором он был запущен, подобно бабочке, появляющейся из кокона.

Задача не из легких, говорит администратор НАСА Билл Нельсон: ”Мы должны понимать, что для успеха проекта все должно сработать, причем идеально. Но чтобы получить великую награду, нужно пойти на риск. Вот в чем состоит наша работа. Мы не боимся идти вперед”.

Основополагающий элемент нового телескопа - золотое зеркало шириной в 6,5 метров. Оно почти в три разе шире, чем отражатель на ”Хаббле”.

Усиленные оптические возможности и четыре сверхчувствительных прибора необходимы астрономам, чтобы заглянуть в глубины космоса и вернуться назад во времени, что было невозможно ранее.

Главная цель - обнаружить первые звезды, которые, по теории, положили конец тьме вскоре после Большого Взрыва более 13,5 млрд лет назад. Ядерные реакции в только образовавшихся космических объектах привели к появлению первых тяжелых атомов, необходимых для жизни: углерода, азота, кислорода, фосфора и серы.

Еще одна цель телескопа - исследование атмосферы далеких планет. Таким образом ученые хотят установить, пригодны ли они для жизни.

”Мы открываем совершенно новую главу астрофизики, изучаем новый пласт, ранее неизведанный. Вот почему все мы так волнуемся по поводу запуска телескопа ”Джеймс Уэбб”, - говорит принимающая участие в проекте планетарный астроном Хейди Хаммель.

Процесс раскрытия займет около двух недель. За это время зеркало также должно будет настроиться. Каждый из 18 сегментов рефлектора оснащен небольшим мотором: с их помощью будет регулироваться кривизна поверхности. ”А затем наступит критический момент, когда телескоп станет очень холодным, - объясняет Марк Маккогриан, старший научный советник европейского космического агентства. - Температура телескопа составит минус 233 градуса по Цельсию. Только в таких условиях он прекратит отражаться в инфракрасных волнах за пределами видимого диапазона, где и будет работать. Если всё пройдет успешно, телескоп сможет запечатлеть далекую Вселенную, где появились первые галактики и планеты, вращающиеся вокруг других звезд. Так что путь предстоит преодолеть неблизкий”.