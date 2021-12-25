Зурабишвили ввели бустерную дозу вакцины от коронавируса

25 дек. 20:46

Грузинский президент Cаломе Зурабишвили сделала бустерную прививку от коронавируса. Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

"Кто может сделать бустер-дозу и когда? Люди, прошедшие курс вакцинации любой вакциной, через три месяца", - цитирует ее комментарий к ролику Sputnik Грузия.

Напомним, в ноябре Совет иммунизации при Минздраве Грузии снизил возрастные ограничения на третью дозу, и теперь ее можно делать всем, кому исполнилось 18 лет. Ранее право на бустерную дозу имели лица старше 50 лет и относящиеся к группам риска.