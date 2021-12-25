"Стаканчик после работы" стал причиной наезда на пешехода в Эчмиадзине

25 дек. 20:34

Нетрезвый водитель сбил пешехода в Эчмиадзине и покинул место аварии, об инциденте пишут армянские СМИ.

По данным Shamshyan.com, в городскую больницу доставили 43-летнего Арсена П., медики диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму.

Сбежавшего водителя нашли за несколько часов, им оказался 64-летний житель Армавирской области Сурик А., во дворе его дома стоял автомобиль "РАФ", на котором мужчина приехал домой. Установлено, что автолюбитель был нетрезв.

"Пришел усталый с работы, подумал - пропущу стаканчик и спать лягу", - пояснил он полицейским.

Идет следствие.