Подтопления из-за дождей начались на Кубани

25 дек. 20:23

На Кубани из-за сильных дождей, начавшихся накануне, поднимается уровень воды в реках, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Напряженная ситуация сейчас в Анапе, Новороссийске и Крымском районе. Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке на своих территориях", - подчеркнул он.

По словам главы региона, при необходимости используется спецтехника, очищаются речные русла, а на самых опасных участках установлены посты наблюдения.

В краевом оперштабе подтвердили, что в Новороссийске подтоплено несколько домовладений, в селе Сукко (Анапа) вода залила мост и территорию отеля "Резиденция Утриш", передает "Интерфакс".

Кроме того, в станице Шапсугская Абинского района вода в реке Адегой поднялась до критической отметки, подтоплений пока нет. В Крымске работают сирены, предупреждая о возможном ЧС. В данный момент уровень воды в реке снижается.