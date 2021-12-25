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Правительство выделило Дагестану почти 891 млн рублей на модернизацию электросетей

Правительство выделило Дагестану почти 891 млн рублей на модернизацию электросетей

Председатель правительства России Михаил Мишустин издал распоряжение о выделении ПАО "Россети Северный Кавказ" почти 891 млн рублей на модернизацию сетевого комплекса Дагестана, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что эти средства пойдут на мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения, закупку автотранспорта и спецтехники для оперативно-выездных бригад и персонала, ремонтирующего объекты электросетевого хозяйства.

Деньги будут получены из Резервного фонда правительства. С их помощью власти рассчитывают сократить количество аварий на объектах электроснабжения.

Кроме того, Минэнерго поручено проконтролировать использование этих бюджетных ассигнований и подать доклад в правительство до 1 февраля следующего года.

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