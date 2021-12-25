Иран закрывает сухопутные границы от пассажиров

25 дек. 19:44

Тегеран на 15 дней закрывает сухопутную границу страны с соседями из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил официальный представитель таможни Исламской Республики Сейед Рухолла Латифи.

По его словам, соответствующее распоряжение издали Нацштаб по борьбе с распространением Covid-19 и МВД.

"В целях предотвращения распространения омикрон-штамма сухопутная граница с соседними странами для пассажиров будет с сегодняшнего дня закрыта на 15 дней", - приводит слова чиновника агентство ILNA.

Латифи пояснил, что ограничения вводятся на границе с Азербайджаном, Турцией, Арменией, Ираком, Афганистаном и Пакистаном, а пассажиропотока с Туркменистаном по сухопутной границе нет с начала пандемии.