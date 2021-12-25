Азербайджанская община Франции осудила незаконный визит Пекресс в Карабахский регион АР

25 дек. 19:35

Живущая во Франции азербайджанская община выразила решительный протест в связи с незаконной поездкой, которую совершила кандидат в президенты этой страны Валери Пекресс вместе с французскими депутатами Брюно Ретайо и Мишелем Барнье в Карабахский регион Азербайджана. Такое сообщение распространил азербайджанский Госкомитет по работе с диаспорой.

В заявлении, опубликованном Координационным советом азербайджанцев Франции (КСАФ), отмечено, что азербайджанская община решительно осуждает незаконную поездку Валери Пекресс, сенатора Брюно Ретайо и экс-депутата Европарламента Мишеля Барнье в Карабахский регион АР и встречу с армянскими политиками, играющими разные роли в рамках фейкового сепаратистского режима, созданного Ереваном на земле Азербайджана.

"Этот безответственный политический шаг особенно деструктивен и опасен в контексте последнего сближения глав государств Азербайджана и Армении, стремящихся добиться прочного мира в Кавказском регионе", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы напомнили Валери Пекресс, что в случае ее избрания на пост главы государства эта поездка подорвет ее авторитет как будущего участника мирного процесса и отстранит Париж от любых международных переговоров.

В сообщении обращается внимание на то, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон внес свой вклад во встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Члены КСАФ уверены, что французы, будучи приверженными посредническим традициям Парижа в международных конфликтах, отказывающиеся от любого использования столкновения интересов на выборах, могли бы только приветствовать ее уважительный и ответственный подход.