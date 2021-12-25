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Швейцарский суд постановил возвратить компании Гульнары Каримовой часть замороженных активов

Швейцарский суд постановил возвратить компании Гульнары Каримовой часть замороженных активов

Федеральный уголовный суд Швейцарии счел необходимым вернуть компании Takilant порядка $70 млн из средств, которые были заморожены в рамках уголовного дела в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщают СМИ.

В постановлении суда говорится, что следствию не удалось найти подтверждений того, что данные активы были получены в результате преступления, передает Диалог.tj со ссылкой на Swissinfo.

Напомним, Takilant, бенефициаром которой была Гульнара Каримова, была связана с двумя из пяти швейцарских счетов, происхождение которых сейчас расследуется. Всего у компании было конфисковано более $350 млн.

Суд постановил, что значительная часть этой суммы - свыше $293 млн (около 270 млн швейцарских франков) - должна быть конфискована, так как несколько человек, причастных к делу, в том числе Каримова и ее помощник, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

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