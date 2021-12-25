"Приора" сбила четырех велосипедисток в Сочи

25 дек. 18:10

Четыре велосипедистки пострадали в результате автоаварии на федеральной трассе Джубга-Сочи, рассказали в пресс-службе УВД федеральной территории "Сириус".

По предварительным данным, 35-летний водитель "Лада Приора" допустил столкновение с Fiat Ducato, сопровождавшим группу велосипедисток.

"После столкновения с микроавтобусом водитель автомобиля "Лада" допустил наезд на четырех велосипедисток", - цитирует представителя полиции "Интерфакс".

Травмы получили девушки в возрасте от 16 до 24 лет, все они были доставлены в медучреждение.

В социальных сетях сообщается, что все пострадавшие - спортсменки, авария произошла во время их тренировки.