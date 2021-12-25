Серийного автовора поймали в Махачкале

25 дек. 17:58

Мужчину, подозреваемого в серии краж из автомобилей, задержали в Махачкале. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В отдел полиции по Кировскому району республиканской столицы с заявлением обратился 35-летний житель поселка Семендер, который рассказал, что ночью 4 декабря уходящего года неизвестный проник в кабину его грузовика "КАМАЗ-53212" и украл 142,6 тыс рублей.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 38-летний житель того же поселка, и доставили его в отдел.

"Злоумышленник признался, что, когда он проходил мимо автомобиля, у него возник план "быстрого обогащения". Имея "опыт" битья боковых стекол автомашин, мужчина без особого труда пробрался в салон и завладел указанной суммой денег", - уточнили в управлении.

Оказалось, что злоумышленник регулярно занимался подобными вещами: на сегодня известно о 20 таких фактах.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).