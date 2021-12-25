"Новогодние" нарушения закона пресекают в Грузии

25 дек. 17:48

Специалисты департамента окружающей среды Минприроды Грузии обнаружили 11 фактов незаконного получения саженцев и веток елок, а также их транспортировки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, восемь фактов перевозки веток ели и сосны были выявлены в высокогорной Аджарии в селе Эргери Хелвачаурского района, передает Sputnik Грузия.

В селе Первого мая в районе Хоби (Самегрело - Земо Сванети) мужчина перевозил 31 саженец елки, полученный нелегальным путем.

Еще одно нарушение произошло в регионе Самцхе-Джавахети, где гражданин обрезал ветки сосны и перевозил их.

В регионе Мцхета-Мтианети же сотрудники департамента обнаружили в машине одного из граждан 40 елок, на которые не было документации, отмечается в сообщении.

За такие нарушения полагается штраф в размере от 200 до 2 тыс лари (от $60 до $600), виновник также обязан возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если он превышает тысячу лари, то нарушителю грозит уголовное наказание.