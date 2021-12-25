Енот сбежал после ДТП с лошадью в Мангистауской области

25 дек. 17:15

Необычная автоавария произошла в Мангистауской области, о ней сообщают казахские СМИ.

Как передает портал "Актау-Лада", ДТП случилось в ночь на 24 декабря на расстоянии нескольких километрах от села Шетпе.

На пути автомобиля, в котором ехали водитель, два пассажира и енот в переноске, оказалась лошадь. Автолюбитель, пытаясь уйти от столкновения, вылетел в кювет, после чего транспортное средство несколько раз перевернулось.

Пассажиры и переноска вылетели из машины. Люди получили травмы, очевидцы вызвали для них скорую, а также полицию.

Переноска же от удара раскрылась, и енот по кличке Стич сбежал с места аварии.

Его владельцы просят встретивших питомца вернуть его, подманив орехами или сухофруктами.