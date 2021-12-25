На Кубани ожидаются лавины и потоп

25 дек. 16:56

Экстренные предупреждения в связи с неблагоприятными природными явлениями распространило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сначала в ведомстве предупредили, что в горах выше 2,5 тыс м в течение двух суток - с 18:00 25 декабря до 18:00 27 декабря - будет лавиноопасно.

Чуть позже спасатели заявили, что в связи с уже начавшимися и ожидаемыми осадками в ближайшие 1-3 часа, а также до конца текущих и в следующие сутки на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (Крымский, Абинский, Северский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Анапа и Туапсинский район) поднимется уровень воды, местами он может превысить неблагоприятные отметки.