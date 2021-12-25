Мирзиеев открыл завод по глубокой переработке газа в Кашкадарьинской области

25 дек. 16:34

В Узбекистане сегодня было открыто предприятие по глубокой переработке газа, его запуск произвел президент Шавкат Мирзиеев.

"Такие предприятия строятся только за счет инвестиций. Это предприятие запускается, и сейчас самое главное, чтобы наши люди чувствовали от него пользу. Мы столько лет продавали газ, но прибыли не видели. Мы создадим дополнительную стоимость, проводя на таких заводах глубокую переработку", - подчеркнул глава государства на церемонии запуска завода, которую показывал в прямом эфире телеканал "Узбекистан 24".

Мирзиеев обратил особое внимание на то, что завод Uzbekistan GTL представляет собой один из самых масштабных инвестиционных проектов не только в Узбекистане, но и в странах СНГ.

Предприятие действует в Гузарском районе Кашкадарьинской области, ежегодно оно может перерабатывать до 3,6 млрд кубометров природного газа и изготавливать 1,5 млн т высококачественного жидкого синтетического топлива, что позволит не просто удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и направлять продукцию на экспорт.