Нефть и газ кончаются? Объемы энергоресурсов, обнаруженные в этом году, самые низкие за 75 лет

По данным норвежской аналитической компании Rystad Energy, которая занимается анализом энергетических рынков, если до конца месяца не будет сделано значительных открытий месторождений нефти и газа, объемы энергоресурсов, обнаруженные в этом году, окажутся самыми низкими за последние 75 лет.

Offshore Energy, ссылаясь на Rystad Energy, пишет, что в этом году новых нефтяных и газовых открытий больше не будет, то глобальные уровни обнаружения энергоресурса окажутся на самой низкой отметке за последние десятилетия. В этом году общий объем обнаруженных запасов составил 4,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента к концу ноября. Поскольку в декабре ни о каких новых обнаружениях пока объявлено не было, 2021 год может оказаться самым худшим с точки зрения разведки новых запасов с 1946 года. Для сравнения, в 2020 году было разведано 12,5 млрд нефтяного эквивалента.

Жидкие энергоносители продолжают доминировать в углеводородной смеси, составляя около 66% всех обнаруженных запасов. По данным Rystad, о семи новых месторождениях было объявлено в ноябре. Их общий объем составил 219 млн нефтяного эквивалента. Среднемесячный объем обнаруженных запасов в этом году составляет $424 млн нефтяного эквивалента. Сокращение совокупного объема подчеркивает отсутствие частных обнаружений, как в предыдущие годы.

Yoti и Nangka 1 - два крупнейших месторождения, обнаруженных в ноябре

Месторождение Yoti, обнаруженное российской группой компаний ”ЛУКОЙЛ” на западном побережье Мексики, стало крупнейшим разведанным в ноябре. По оценкам, его запасы составляют примерно 75 млн нефтяного эквивалента восстанавливаемых ресурсов. Месторождения увеличили общее количество разведанных ”ЛУКОЙЛом” запасов в североамериканской стране. Однако, по данным Rystad, найденных объемов недостаточно для коммерческой добычи. Необходимы дальнейшие крупные обнаружения для разработки концепции производства.

Тем не менее открытия дают Мексике надежду на замедление истощения запасов. Rystad сообщает о планах пробурить еще несколько скважин на различных блоках. Права на проекты в рамках торгов были приобретены ведущими международными компаниями. Еще одно крупное шельфовое месторождение было обнаружено в ноябре в Малайзии. Nangka-1 стала второй успешно пробуренной скважиной на блоке SK 417. Открытие на глубине 3758 метров было сделано тайской государственной компаний PTTEP. В результате бурения был обнаружен малосернистый газ в обломочных коллекторах VI цикла среднего и позднего миоцена.

Норвегия продолжает обнаруживать малые и среднего размера месторождения, что дает стране возможность создать необходимую инфраструктуру для добычи.

Палзор Шенга, вице-президент по разведке ресурсов в Rystad Energy, говорит, что ”хотя бурение на некоторых довольно перспективных проектах ожидается начать до конца года, даже существенное обнаружение не сможет значительно улучшить показатели 2021 года по объемам найденных запасов. Кроме того, бурение может быть и не завершено до конца календарного года. Таким образом, общие обнаруженные объемы в 2021 году окажутся самыми скромными за последние несколько десятилетий”.