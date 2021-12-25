"Боинг" Utair не смог вылететь из Тюмени в Ереван из-за помпажа двигателя

25 дек. 16:08

Самолет Utair не смог утром вылететь из Тюмени в Ереван из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что речь идет о чартерном рейсе 9875, самолет "Боинг-737-800" должен был вылететь в 07:45 (05:45 мск).

"Предварительная причина задержки -техническая неисправность. В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку", - пояснили в прокуратуре.

На рейс было зарегистрировано 176 пассажиров, в том числе 18 детей. Авиакомпания приняла решение заменить воздушное судно.

В Utair опровергли распространенную в социальных сетях информацию о взрыве двигателя, уточнив, что "при подготовке к взлету рейса Тюмень - Ереван из-за погодных условий произошел помпаж двигателя (был слышен хлопок)", поэтому "в интересах безопасности командир принял решение вернуться на стоянку", пишет 72.ru.