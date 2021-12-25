Узбекистан угождает туристам, уничтожая дух древних городов 

К 2025 году Ташкент надеется вдвое увеличить количество туристов. Но сможет ли стран поддерживать такой поток, задается вопросом Eurasianet. Раньше в Бухаре повсюду были аисты. Да и сейчас в городе времен Шелкового пути на бирюзовом куполе можно разглядеть гнездящуюся пару птиц. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это всего лишь пластиковая имитация длинноногих пернатых.

Узбекистан вкладывает значительные инвестиции в развитие таких городов как Бухара, Самарканд и Хива, переосмысливая свое прошлое в угоду интересам потенциальных туристов, устанавливая фигурки аистов. Однако вносимые изменения грозят уничтожить саму суть навевающих воспоминания городов.

Некогда жилые дома на старых и узких улицах Бухары были переделаны под гостиницы и мини-отели, чтобы заработать во время потенциального туристического бума в рамках видения Узбекистаном послековидного восстановления. В городе даже появился первый пятизвездочный отель, ведь страна проявляет интерес к обеспеченным посетителям из Китая, Индии, Пакистана и Ближнего Востока.

Растущий средний класс из этих стран, а также из Малайзии, Индонезии и соседнего Казахстана, туристы будущего, говорит Стивен Германс, руководитель центральноазиатского туристического веб-сайта Cravanistan.

Ташкент считает диверсификацию туристического сектора ключом к увеличению числа прибывающих в страну. К 2025 году Узбекистан надеется привлечь 12 млн туристов, что почти вдвое выше допандемического уровня в 6,75 млн, зафиксированных в 2019 году.

Кроме хорошо развитого культурного туризма Ташкент стремится освоить паломнический, медицинский и приключенческий сектора. Амбициям Узбекистана был дан зеленый свет в декабря, когда Самарканд был выбран местом проведения Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в 2023 году. Теперь страна надеется попасть на международную туристическую карту.

Самарканд - еще один город, переживающей преобразования. Здесь строится комплекс из восьми гостиниц, в том числе роскошный 22-этажный отель и небольшие бутик-отели, специализирующиеся на различных медицинских процедурах. В кластере также предусматривается создание конгресс-холла, торгового центра и центра водных видов спорта.

Централизованный подход Ташкента к реставрации разрушающихся памятников проходит не так гладко, как хотелось бы. Неосторожное восстановление Шахрисабза, родного города Тамерлана, вызвало гнев ЮНЕСКО, когда значительная часть средневекового квартала была разрушена.

”Много что было сказано о неграмотном распоряжении историческим и археологическим наследием Узбекистана. Бульдозеры, разрушающие Шахрисабз - печальное тому подтверждение, - говорит Германс. – А ведь туризм должен стимулировать защиту исторического наследия. С другой стороны, преобразование городов по образу и подобию того, что они представляли собой в древности - идея не новая. Сразу вспоминается Брюгге, заново открытый британскими туристами в XIX века как милый средневековый город”.

Узбекистан заинтересован в туристических доходах: в 2019 году сектор принес стране более $1,3 млрд. Был введен безвизовый режим со многими государствами, мест размещения стало гораздо больше, а транспортная инфраструктура улучшилась. ”Путешествовать в Узбекистан стало гораздо легче за последние несколько лет. Запутанная визовая система была упразднена, как и бесконечные проверки на границе. Больше нет нужды менять деньги на черном валютном рынке где-нибудь в подсобном помещении. А полицейские не запрещают фотографировать здания”, - говорит Германс.

За последние пять лет в сфере туризма было проведено много реформ, говорит Лариса Арзуманова, гид из Бухары. ”До локдауна у нас было очень много туристов, потому что президент Шавкат Мирзиеев отменил визы для стран Европейского союза, Сингапура, Израиля. Мы проводили по две экскурсии в день”, - сказала Арзуманова.

В 2019 году в Узбекистане был установлен рекорд по числу прибывших. Но в 2020 году туристов стало гораздо меньше, соответственно, прибыль значительно снизилась, поскольку страна закрыла границы из-за распространения COVID-19. В 2021 туристы начали постепенно возвращаться в страну. Правительство прогнозирует, что Узбекистан до конца года посетит 1,7 млн путешественников после того, как государство открыло границы минувшей весной.

Корреспондент Eurasianet побеседовал с двумя туристами из Сингапура, которые воспользовались безвизовым режимом и приехали в сезон, когда людей относительно мало.

”Наверное, это единственное время года, когда весь город практически в твоем распоряжении, - говорит предприниматель Натали Лим. - COVID вряд ли будет побежден в ближайшие месяцы, так что нужно пользоваться имеющимися возможностями и путешествовать”.

Ее попутчица, менеджер по продажам Моника Хуан говорит, что в Сингапуре мало кто знает об Узбекистане: ”Мы по-прежнему рассматриваем страну как часть советского блока. Многие считают Узбекистан направлением для настоящих искателей приключений, как экзотическое и немного опасное государство”.

Хотя увеличение туристического потока - положительное явление для экономики на многих уровнях, Германс уверен, что Узбекистану нужно создать более жизнеспособный и устойчивый сектор. Наряду с требованиями туристов необходимо учитывать пожелания местных жителей и быть осторожным в отношении растущего числа приезжающих.

”В пандемический период излишний туризм кажется чем-то запредельным, но все быстро вернется в привычное русло. И если местные жители вдруг почувствуют, что их город больше не принадлежит им, как, например, это произошло в Венеции и Барселоне, негативных последствий не избежать, - предупреждает эксперт. - Устойчивый туризм должен быть во благо как местным, так и путешественникам”.