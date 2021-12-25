Грузия и Турция провели переговоры

25 дек. 15:41

Грузия и Турция успешно завершили переговоры по либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.

Страны являются важными торговыми партнерами, между ними действует соглашение о свободной торговле.

По данным пресс-службы, Грузия и Турция договорились о перечне продуктов, который добавится к списку товаров, по которым уже действуют сниженные тарифы. К ним относятся мед, фруктовые соки, джемы, консервы, сухофрукты, зеленый чай и другие сельхозпродукты, на ввоз которых распространится действие соглашения о свободной торговле.

Изменения в соглашение официально будут внесены в 2022 году.