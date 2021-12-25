В Стамбуле провели рождественскую службу

25 дек. 15:16

Рождественское богослужение прошло в церкви Святого Георгия на одном из островов близ Стамбула в субботу утром, сообщает Агентство Анадолу.

Торжественная служба была проведена митрополитом Эммануэлем Адамакисом. На богослужении присутствовали представители греческой общины Турции и христиане, прибывшие из-за рубежа.

В ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты и часть православных церквей по всему миру встретили праздник Рождества Христова. Это один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа.