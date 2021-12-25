Лаборатория интеллектуальной мобильности будет создана в Баку

25 дек. 15:10

Бакинское транспортное агентство (БТА) и программа швейцарского Лозаннского федерального технологического института по инновационному управлению крупными городскими системами (IGLUS) подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в Баку лаборатории интеллектуальной мобильности (Smart Mobility Lab).

Основная цель Меморандума – создать в Баку исследовательскую лабораторию для подготовки специалистов в области общественного транспорта, городской мобильности и развития инфраструктурных систем умного города, а также повышения профессионального уровня нынешних специалистов.

Посредством лаборатории стороны намерены развивать сотрудничество в сфере инновационного градостроительства, а также осуществлять совместную деятельность по обмену знаниями и опытом в области градостроительства, мобильности и регулирования общественного транспорта.