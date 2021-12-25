Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

25 дек. 15:00

Роскомнадзор заблокировал в России сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) по решению подмосковного суда, причиной чего стала «пропаганда терроризма и экстремизма», сообщили «Интерфаксу» в РКН.

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", - сказали в Роскомнадзоре.

В РКН также добавили, что требования о необходимости удаления аккаунтов организации уже направлены администрациям социальных сетей.