В Тбилиси в праздничные дни будет работать новогодняя деревня

25 дек. 14:54

В новогодние праздники центр Тбилиси преобразится. Мэрия города уже опубликовала афишу праздничных мероприятий в столице, в городе будет действовать новогодний рынок, пройдут развлекательные шоу-концерты, а зрители смогут увидеть рождественские инсталляции. Объекты расположены на площади Орбелиани, в парке "Деда эна" и на территории, прилегающей к «Сухому мосту».

"Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день там будут проводиться различные развлекательные мероприятия, отметил мэр города Каха Каладзе.

Кроме того, в деревне пройдут детские развлекательные шоу, а вечером посетители смогут посмотреть выступления музыкантов и исполнителей эстрады.