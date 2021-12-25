Путин и Вучич обсудили поставки газа

25 дек. 14:44

В субботу президент Сербии провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсудили поставки дополнительных объемов газа в Сербию, сообщает пресс-служба главы Сербии. Кроме того, Вучич поблагодарил Путина за поставки ПТРК "Корнет".

"Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет", отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президенты также отметили рост экономических связей и заявили, что ожидают скорого подписания соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве. Кроме того, Путин и Вучич позитивно оценили подписанное в пятницу соглашение между "Газпромом" и сербским производителем нефтехимической продукции компанией HIP Petrohemija.