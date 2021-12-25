25 дек. 14:23

Около 2 500 ветеранам второй карабахской войны назначена инвалидность, сообщили в пресс-службе Минтруда Азербайджана.

«Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты продолжает совместную работу с соответствующими структурами по оценке инвалидности участников второй карабахской войны. Проводится обследование военнослужащих, ведется работа с документами для оценки их инвалидности», - говорится в сообщении Минтруда.

Как заявили в ведомстве, на первом этапе информация, полученная из военно-врачебных комиссий министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы, вносится в электронную систему, а затем Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации определяет степень инвалидности. Далее устанавливается инвалидность посредством электронной системы и назначаются выплаты.