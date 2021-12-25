МИД Ирана: Оборонная программа Ирана не подлежит обсуждению

25 дек. 14:07

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана осудил интервенционные заявления Foreign Office по оборонной мощи Ирана, пишет ИРНА.

"Исламская Республика ни у кого не спрашивает разрешения для своей оборонной программы, и этот вопрос не подлежит обсуждению", - сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что Великобритания "лучше других знает, что ракетная программа Ирана не имеет ничего общего с резолюцией 2231 СБ ООН" и добавил, что, интерпретируя резолюцию 2231, Лондон фактически ее нарушает.

Ранее МИД Великобритании осудил испытания Ираном баллистических ракет. По мнению Foreign Office, "этот запуск является явным нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует от Ирана не осуществлять никакой активности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие".