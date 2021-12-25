Новый мэр Еревана вступил в должность

25 дек. 13:54

25 декабря Грачья Саркисян официально вступил в должность мэра Еревана, приняв присягу на внеочередном заседании Совета старейшин города, передает Sputnik Армения.

Он обязался следовать Конституции и законам, соблюдать решения Совета старейшин города, добросовестно исполнять свои обязанности, каждодневно трудиться во имя благополучия жителей города, защищать законные интересы горожан.

"Обязуюсь заботиться о сохранении и умножении славы нашего древнего города, содействовать материальному и духовному прогрессу ереванцев. Эти цели будут воплощены в жизнь при поддержке жителей Еревана, других городов и сел Армении и Арцаха, а также Диаспоры", - добавил новый мэр.

В завершении Саркисян принял символическую нагрудную цепь, являющуюся знаком городской власти.