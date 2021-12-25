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В Москве из-за непогоды задержаны и отменены более 60 рейсов

В Москве из-за непогоды задержаны и отменены более 60 рейсов

13 рейсов отменены, еще 51 задержан в московских аэропортах в субботу днем на фоне снегопада, сообщает Интерфакс.

Три рейса отменены во "Внуково", еще 17 задержаны, в "Шереметьево" девять рейсов отменены, еще 15 задержаны, в "Домодедово" отменен один рейс, еще 19 задержаны.

Информационное агентство со ссылкой на информированный источник пишет, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме, наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях.

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