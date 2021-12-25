МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму 12 млн долларов

25 дек. 13:28

МВД Грузии изъяло и уничтожило в высокотемпературной печи наркотики на сумму более 12 млн долларов (37 миллионов лари) в присутствии членов специальной комиссии МВД.

В сообщении МВД говорится, что сотрудники правоохранительных органов утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи. В процессе утилизации присутствовали представители Минздрава и Генпрокуратуры, а также сотрудники МВД.